Tele2 в первом полугодии сократила чистый убыток почти вдвое

Чистый убыток оператора Tele2 в первом полугодии сократился до 3,86 млрд руб. против 7,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из материалов «Ростелекома». «Ростелекому» принадлежит 45% Tele2.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что сейчас для оператора приоритетом является повышение операционных и финансовых результатов Tele2. Он не стал комментировать возможную покупку пакета ВТБ в Tele2, отметив лишь, что «в бизнесе всегда все продается и покупается».

Ранее Осеевский говорил, что Tele2 может выйти на прибыльность через 1-2 года.