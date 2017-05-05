Tele2 поднимет стоимость услуг для первых московских клиентов

Оператор «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) с 16 мая повысит цены на часть архивных тарифов и дополнительных опций для московских абонентов, следует из сообщения на сайте оператора.

В Москве цены повысятся только на двух архивных тарифах – «Черном 04_2016» и «Очень черном 04_2016». Их стоимость вырастет до 149 и 349 руб. - 50 и 16% соответственно. С 16 мая 2017 г. для пользователей архивных пакетных тарифов оператор увеличит стоимость дополнительных минут и sms после исчерпания пакета. Стоимость одной минуты разговора на номера других операторов и sms на московские номера повысится на 30% - с 1,5 до 1,95 руб.

Тарифы, на которые оператор повышает цены, - самые дешевые тарифы линейки, с которой Tele2 выходил на рынок Москвы и Московской области осенью 2015 г. К концу марта 2016 г. оператор набрал в регионе 2,1 млн абонентов, а затем перестал раскрывать количество абонентов в столице. На пакетные тарифы приходится более 65% в новых подключениях, говорил ранее представитель оператора Константин Прокшин. К началу 2017 г. количество абонентов в Москве и Московской области составило 2,5 млн, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом реализации инвестпроекта оператора в столичном регионе. Достоверность этой цифры «Ведомостям» подтвердил собеседник в операторе. Из этого следует, что повышение цен затронет в первую очередь тех абонентов, которые пользуются услугами с первых месяцев после запуска в столице.

В апреле 2017 г. Tele2 запустил новые пакетные тарифы в Московском регионе, но тогда обошелся без повышения цен. На большинстве новых тарифов оператор предложил абонентам большее количество интернет-трафика по ценам, сопоставимым с прошлыми тарифами. Теперь оператор стимулирует тех, кто потребляет много минут и гигабайт и регулярно выходит за рамки пакетов, перейти на новую, более выгодную линейку, объясняет смысл повышения цен представитель оператора Константин Прокшин. Один из пользователей тарифного плана за 299 руб. рассказал «Ведомостям», что получил от оператора sms с рекомендацией переходить на тариф с ежемесячной платой в 799 руб.

Это хорошая новость для рынка мобильной связи, который сокращается два года подряд, в первую очередь из-за ценовой политики Tele2, говорит о пересмотре цен гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. С конца прошлого года операторы «большой тройки» проводят точечное повышение своих тарифов, а менеджмент операторов периодически заявляет о необходимости ослабления ценовой конкуренции. Стремление Tele2 увеличить доход логично - строительство сети в Москве обернулось радикальным ухудшением финансовых показателей, а быстро захватить большую долю рынка здесь не удалось, рассуждает Анкилов. Выручка Tele2 в 2016 г. выросла на 12% до 105,9 млрд руб., а показатель EBITDA, напротив, снизился на 29% до 16,5 млрд руб. Это следует из отчетности одного из акционеров оператора – банка ВТБ, сам Tele2 не раскрывает свои показатели с III квартала 2016 г.

При выходе в Москву Tele2 предлагал абонентам мобильные услуги по низкой стоимости, теперь он приводит их в соответствие с рынком, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Кроме того, этим повышением цен оператор пытается стимулировать абонентов переходить на «старшие» тарифы линейки, с большим объемом услуг, считает он. Основной наплыв новых подключений в столичном регионе уже прошел, и теперь Tele2 ставит своей целью не только подключение новых пользователей, но и рост выручки. При этом цены Tele2 - даже с учетом повышения тарифов - в целом остаются ниже цен «большой тройки» мобильных операторов, утверждает Кусков.