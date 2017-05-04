Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: «Ростелеком» все ближе к Tele2

«Ростелеком» обсуждает покупку Tele2

Обе компании уже активно координируют бизнес
Михаил Осеевский все глубже интегрирует Теле2 в бизнем «Ростелекома»
Михаил Осеевский все глубже интегрирует Теле2 в бизнем «Ростелекома»
PhotoXpress

«Ростелеком» консультируется с чиновниками по поводу директивы на покупку Tele2, рассказал «Ведомостям» президент госоператора Михаил Осеевский. По его словам, координация в работе операторов уже присутствует. «Tele 2 практически везде перешла на использование линий «Ростелекома», – отметил топ-менеджер. – Мы согласовали места для размещения совместного оборудования для снижения наших издержек, начали совместно закупать рекламное время». По словам Осеевского, «Ростелеком» продолжает обсуждать с партнерами из Tele2 возможные подходы к получению контрольного пакета.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике