«Ростелеком» обсуждает покупку Tele2

Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: «Ростелеком» все ближе к Tele2

«Ростелеком» консультируется с чиновниками по поводу директивы на покупку Tele2, рассказал «Ведомостям» президент госоператора Михаил Осеевский. По его словам, координация в работе операторов уже присутствует. «Tele 2 практически везде перешла на использование линий «Ростелекома», – отметил топ-менеджер. – Мы согласовали места для размещения совместного оборудования для снижения наших издержек, начали совместно закупать рекламное время». По словам Осеевского, «Ростелеком» продолжает обсуждать с партнерами из Tele2 возможные подходы к получению контрольного пакета.