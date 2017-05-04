Tele2 построит 4G в 12 дополнительных регионах

Деньги на постройку сетей Tele2 возьмет из средств, сэкономленных на их обслуживании
ДЕНИС АБРАМОВ / Ведомости
«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) расширил планы по строительству сетей LTE (4G) в этом году в 2 раза, сообщил «Ведомостям» представитель оператора Константин Прокшин. По его словам, ранее оператор планировал запустить в течение 2017 г. такие сети в 13 российских регионах, но теперь увеличил их количество до 25. Сейчас у Tele2 сети четвертого поколения запущены и работают в 28 регионах, а с начала 2017 г. оператор успел запустить их еще в трех регионах – Белгороде, Липецке и Омске. Соответственно, компания пересмотрела прогноз по капитальным затратам. Они увеличатся относительно изначально запланированной суммы, говорит Прокшин, не раскрывая значений. Несмотря на это, компания также подтверждает свои планы по выходу на положительный денежный поток по итогам 2017 г., отмечает он.