«Ростелеком» готов занять у Газпромбанка до 20 млрд рублей

Совет директоров «Ростелекома» в пятницу, 14 апреля, одобрил договор с Газпромбанком об открытии пятилетней кредитной линии с лимитом 20 млрд руб., говорится в материалах компании. Из них следует, что среди целей кредитной линии – «осуществление вложений в уставные капиталы других юрлиц». О возможных сделках с использованием средств этого кредита представитель оператора Валерий Костарев говорить отказался. Он уверяет, что кредитная линия в первую очередь будет использоваться на рефинансирование задолженности, т. е. на увеличение сроков и снижение стоимости кредитов.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров