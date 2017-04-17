«Ростелеком» готов занять у Газпромбанка до 20 млрд рублей

«Ростелеком» за два месяца открыл три кредитные линии, позволяющие ему занять до 70 млрд руб.
Е. Разумный / Ведомости
Совет директоров «Ростелекома» в пятницу, 14 апреля, одобрил договор с Газпромбанком об открытии пятилетней кредитной линии с лимитом 20 млрд руб., говорится в материалах компании. Из них следует, что среди целей кредитной линии – «осуществление вложений в уставные капиталы других юрлиц». О возможных сделках с использованием средств этого кредита представитель оператора Валерий Костарев говорить отказался. Он уверяет, что кредитная линия в первую очередь будет использоваться на рефинансирование задолженности, т. е. на увеличение сроков и снижение стоимости кредитов.