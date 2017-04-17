Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: «Ростелеком» готовится к сделкам

«Ростелеком» готов занять у Газпромбанка до 20 млрд рублей

Среди возможных целей кредита – инвестиции в другие компании
«Ростелеком» за два месяца открыл три кредитные линии, позволяющие ему занять до 70 млрд руб.
«Ростелеком» за два месяца открыл три кредитные линии, позволяющие ему занять до 70 млрд руб.
Е. Разумный / Ведомости

Совет директоров «Ростелекома» в пятницу, 14 апреля, одобрил договор с Газпромбанком об открытии пятилетней кредитной линии с лимитом 20 млрд руб., говорится в материалах компании. Из них следует, что среди целей кредитной линии – «осуществление вложений в уставные капиталы других юрлиц». О возможных сделках с использованием средств этого кредита представитель оператора Валерий Костарев говорить отказался. Он уверяет, что кредитная линия в первую очередь будет использоваться на рефинансирование задолженности, т. е. на увеличение сроков и снижение стоимости кредитов.

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