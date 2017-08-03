ФАС разрешила «дочке» ВТБ купить одну из крупнейших кинотелестудий России

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство структуры ВТБ - ООО «ВТБ Проект» - о покупке кинотелевизионной студии «Главкино», сообщает ТАСС.

О том, что «ВТБ проект» приобрела 100% «Главкино», стало известно в конце июля. Всего было совершено пять сделок по покупке долей «Главкино», каждая на сумму 100 000 руб. Общая сумма сделки составила 500 000 руб. Доли в киностудии продали инвестор Виталий Головачев – 50%, благотворительный детский фонд «Виктория» – 16,7%, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст –16,7%, режиссер Федор Бондарчук – 11,7% и кинопродюсер Илья Бачурин – 5%.

Представитель ВТБ говорил тогда «Ведомостям», что банк намерен участвовать в развитии киностудии.

«Главкино» было построено в 2008 г. на Новорижском шоссе. Студия стала самой крупной среди российских павильонов. Компания зарабатывает на сдаче в аренду павильонов для съемок шоу или художественных фильмов. Среди клиентов Comedy Club Production, «ВайТ медиа», «Красный квадрат», Bazelevs Тимура Бекмамбетова, компания Park Production.