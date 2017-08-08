Хакеры потребовали выкуп за похищенный у HBO сценарий «Игры престолов»

Хакеры, которые используют имя Mr. Smith, похитили у американского телеканала HBO данные, в том числе и сценарий к пяти сериям «Игр престолов, и требует многомиллионный выкуп, сообщает Associated Press.

Среди похищенной информации также конфиденциальная переписка сотрудников канала и пароли.

Один из хакеров опубликовал видеообращение, в котором потребовал от руководства телеканала заплатить выкуп в размере «шестимесячного дохода [хакерской группы] в биткоинах» в течение трех дней. Это не менее $6 млн, отмечает CNBC.