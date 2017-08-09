В Москве открылся полигон для испытаний беспилотных машин

В Москве на улице Годовикова открылся первый открытый полигон для тестирования беспилотных автомобилей и автобусов. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города, полигон заработал в технопарке «Калибр». Это трасса длиной 400 м. На ней воспроизведена городская среда: дорожные знаки и разметка, автобусные остановки, пешеходные переходы и круговое движение.

Полигон создан для организаций, которые ведут разработки в области беспилотных транспортных средств и хотят тестировать и обучать свои автомобили, сказал представитель департамента. Использовать его будут резиденты технопарка, а также студенты и аспиранты технических вузов. Также планируется пускать на него и коммерческие компании.