Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: «АвтоВАЗ» хочет летать
«АвтоВАЗ» и «Ростех» могли бы создать летающий автомобиль
Но обсуждать такой проект можно будет не ранее чем через 20 лет, считает президент автоконцерна Николя Мор
- Владимир Штанов
- / Ведомости
«АвтоВАЗ» думает о разработке вместе с «Ростехом» летающих автомобилей, но не ранее чем через 20 лет
М. Стулов / Ведомости
«АвтоВАЗ» мог бы выпускать и летающие автомобили, считает его президент Николя Мор. «У нас есть отличная возможность для производства таких машин, потому что в качестве нашего акционера выступает «Ростех» – тут может быть потенциал на будущее, – сказал он в интервью RNS. – Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с «Ростехом», но это случится не раньше чем лет через 20».
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