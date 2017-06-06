Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: «АвтоВАЗ» хочет летать

«АвтоВАЗ» и «Ростех» могли бы создать летающий автомобиль

Но обсуждать такой проект можно будет не ранее чем через 20 лет, считает президент автоконцерна Николя Мор

«АвтоВАЗ» мог бы выпускать и летающие автомобили, считает его президент Николя Мор. «У нас есть отличная возможность для производства таких машин, потому что в качестве нашего акционера выступает «Ростех» – тут может быть потенциал на будущее, – сказал он в интервью RNS. – Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с «Ростехом», но это случится не раньше чем лет через 20».

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