HBO предлагал хакерам выкуп в $250 000 за украденные данные

Телеканал HBO предлагал хакерам, укравшим у него данные, $250 000 в качестве «вознаграждения за нахождение ошибок», сообщает Hollywood Reporter.

Ранее сообщалось, что хакеры, которые используют имя Mr. Smith, похитили у HBO данные, в том числе и сценарий к пяти сериям «Игр престолов», и требует многомиллионный выкуп.

Среди похищенной информации также конфиденциальная переписка сотрудников канала и пароли.

Один из хакеров опубликовал видеообращение, в котором потребовал от руководства телеканала заплатить выкуп в размере «шестимесячного дохода [хакерской группы] в биткоинах» в течение трех дней. Это не менее $6 млн, отмечает CNBC.