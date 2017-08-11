«Первый канал» снял выпуск «Пусть говорят» с новым ведущим

На «Первом канале» в пятницу приступили к съемкам передачи «Пусть говорят». Вместо Андрея Малахова программу ведет Дмитрий Борисов, ведущий новостей «Первого канала». Об этом сообщают «Дождь» и РБК.

В распоряжении телеканала оказались кадры первого выпуска передачи, которую ведет Борисов. Два источника на «Первом канале» знают, что первый выпуск называется «Привет, Андрей», он посвящен Малахову и его деятельности на телевидении. При этом один из источников «Дождя» утверждает, что Малахов так и не решил, покинет ли он «Первый канал» или нет.

Если он все-таки примет решение уйти, в эфир пойдет записанная программа, знает человек из команды ток-шоу Малахова. Сейчас все сотрудники «Пусть говорят», работавшие с Малаховым, уволились, но команда готова вернуться, если останется и сам ведущий.

Источник, знакомый с ходом съемок, рассказал РБК, что отснятый выпуск пойдет в эфир. «Это уже эфирная программа, не пилот», - сказал он. Осведомленный источник «Интерфакса», напротив, утверждает, что это пилотный выпуск и неизвестно, пойдет ли он в эфир.

Собеседники РБК утверждают, что на «Первом канале» отсняли уже три пилотных выпуска. Один из источников издания рассказал, что за место ведущего в ток-шоу «борются» ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол и Дмитрий Борисов. Кандидатом на место Малахова ранее называли и ведущего программы «На самом деле» Дмитрия Шепелева.

По данным ВВС, возможный уход Малахова может быть связан с конфликтом команды ведущего с руководством канала, в том числе с продюсером Натальей Никоновой.