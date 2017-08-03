BBC назвала претендентов на замену Малахову в «Пусть говорят»

Сообщения о возможном уходе ведущего Андрея Малахова с «Первого канала» могли появиться в связи с ухудшением отношений Малахова и его команды с руководством канала, сообщает Русская служба ВВС. Источники ВВС на «Первом канале» и в телевизионной отрасли говорят, что в мае на «Первый канал» вернулась продюсер Наталья Никонова, до этого работавшая продюсером «Прямого эфира» на «России 1», она привела в программу «Пусть говорят» часть своей команды с ВГТРК, вызвав недовольство старой редакции программы Малахова. По словам собеседников ВВС, поводом для недовольства также стало появление политических тем в шоу «Пусть говорят». «Никонова вернулась на "Первый", чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами», - рассказал один из источников.

ВВС напоминает, что 27 июня и 12 июля выпуски «Пусть говорят» были посвящены убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а 10 июля программа была посвящена Оливеру Стоуну и его фильму про Путина. По данным Mediascope (бывшая TNS), политические темы вызывают куда меньший интерес у зрителей шоу.

О возможном уходе Малахова с «Первого канала» сообщал РБК, это подтвердили и три источника ВВС. Источники ВВС на «Первом канале» слышали о кастинге нового ведущего и среди претендентов назвали ведущего «Вечерних новостей» Дмитрия Борисова и ведущего программы «На самом деле» Дмитрия Шепелева. Шепелев и Борисов эту информацию не подтвердили, но и не опровергали.

На «Первом канале» на запрос ВВС не ответили. «У нас в отпуске все руководство, поэтому это (переход Малахова в ВГТРК. - "Ведомости") физически не может случиться в данный момент», - заявил телеканалу RT представитель ВГТРК. Получить комментарии пресс-секретаря ВГТРК, Никоновой и Малахова ВВС не смогла.