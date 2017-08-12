«РИА Новости»: команда Малахова покинула «Первый канал»

Команда программы «Пусть говорят» покидает «Первый канал», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, с самим ведущим Андреем Малаховым ситуация пока не ясна. «Команде "Пусть говорят" заявления об увольнении подписаны», — сказал собеседник агентства.

Уход команды Малахова подтвердила и продюсер программ «Пусть говорят» и «Сегодня вечером» Наталия Галькович. Она опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором сотрудники программы с картонным Андреем Малаховым и своими вещами покидают «Останкино».

На минувшей неделе в СМИ появилась информация о том, что Малахов может покинуть «Первый канал». Версии были разные: одни предполагали, что Малахов уходит на ВГТРК, другие — что он отправится в «декретный отпуск». Сам Малахов хранит молчание. По данным ВВС, возможный уход Малахова может быть связан с конфликтом команды ведущего с руководством канала, в том числе с продюсером Натальей Никоновой.

В минувшую пятницу появились сообщения, что на «Первом канале» приступили к съемкам «Пусть говорят» без Андрея Малахова - вместо него программу ведет Дмитрий Борисов, ведущий новостей «Первого канала».