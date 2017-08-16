К захватившему Ситибанк предпринимателю подан гражданский иск на 50 000 рублей

Потерпевший по делу о захвате отделения Ситибанка на Большой Никитской улице в Москве подал против обвиняемого гражданский иск на 50 000 руб. Это «Интерфаксу» сообщил адвокат обвиняемого - предпринимателя Арама Петрова - Станислав Мальцев. Он уточнил, что гражданский иск подал только один из потерпевших. Истец добивается компенсации морального вреда. «У остальных потерпевших, включая беременную женщину, которая была в банке, нет претензий к Петросяну», - добавил адвокат.

56-летний предприниматель обвиняется в захвате заложников 24 августа 2016 г. в центре Москвы и в терроризме. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. В суде Петросян заявил, что признает вину частично - в насильственном и незаконном лишении свободы граждан в помещении банка, но не считает себя террористом.