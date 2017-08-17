Google купил белорусский стартап Aimatter бывших топ-менеджеров Mail.ru Group

Корпорация Google купила белорусскую компанию Aimatter, собственниками которой являются бывший вице-президент Mail.ru Group Юрий Гурский и экс- руководитель бизнес-подразделения «Карты» Mail.ru Group Юрий Мельничек. О сделке они сообщили в своих аккаунтах в Facebook и рассказали в интервью Tut.by.

Aimatter работает с технологиями компьютерного зрения, которые позволяют компьютерам «видеть» и обрабатывать изображения. Сумма сделки не раскрывается. Мельничек уточнил, что речь идет именно о покупке компании (acquisition), а не сделке ради приобретения сотрудников (acqui-hiring). «Это точно не был «аквихайринг», а был полноценный acquisition, приобретение компании. Впрочем, нам больше нравится глагол join (присоединяться) — Aimatter присоединяется к Google, что позволит сделать намного больше в области нейронных сетей на мобильных телефонах», - сказал он

Aimatter работает над запуском нейронных сетей на мобильных устройствах. По словам Гурского, осенью 2016 г. белорусская компания впервые в мире запустила технологию выделения человека из фона с возможностью замены фона на мобильных устройствах на потоковом видео. Этот и другие эффекты представлены в приложении Fabby. Разработанные Aimatter технологии также могут применяться в видеомессенджерах типа Skype или в профессиональных видеоредакторах. Новые задачи Aimatter будет определять Google, сказал Кулик.

Гурский был уволен из Mail.ru Group летом 2016 г. из-за скандала с Prisma Lab, владеющей одноименным приложением. Уже через девять дней после запуска приложения оно стало одним из самых скачиваемых в App Store 10 стран: России, Белоруссии, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Латвии, Армении, Украины.

Гурского обвинили в получении доли в Prisma в обход Mail.ru Group. Сам он отрицал, что приобрел долю, и настаивал, что был лишь консультантом проекта. Тогда знакомые акционеров Prisma говорили, что из-за этого конфликта сорвалась ее сделка с крупным западным фондом. В октябре 2016 г. Prisma сообщила о разработке технологии, позволяющей запускать нейронные сети на смартфонах пользователей.