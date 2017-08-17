Умер один из создателей российского интернета Андрей Чернов

Умер Андрей Чернов, один из создателей российского сегмента интернета. Об этом сообщил предприниматель Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости». «Умер Андрей Ache Чернов. Автор кодировки KOI8-R», — написал Кудрявцев в Facebook.

Друг Чернова Евгений Буданов в своем блоге рассказал, что программист в последние годы тяжело болел и почти не выходил из дома. Причина смерти, по словам Буданова, пока не установлена. Чернова нашли мертвым у него дома.

«Человек, благодаря одному из которых появился рунет, кодировка KOI8-R (RFC1489) и немало поспособствовавший развитию FreeBSD как операционной системы. Реально титан, каких мало. Без малейшего преувеличения», — написал Буданов.

Он добавил, что церемония прощания с Черновым состоится в субботу, 19 августа, в 14.00 мск в Николо-Архангельском крематории в Балашихе.

Чернов является автором KOI8-R, которая стала стандартом для кодирования русской кириллицы. Он также участвовал в запуске первого интернет-канала между Россией и странами Запада.