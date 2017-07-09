Памяти Антона Носика

Владимир Федоренко / РИА Новости

С 2006 по 2008 г. работал евангелистом компании SUP, которая сначала купила лицензию на обслуживание русскоязычного сегмента, а затем выкупила полностью владельца сервиса LiveJournal («Живой журнал»). На фото Антон Носик во время акции в поддержку инвалидов, 2009 г.

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