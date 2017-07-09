Памяти Антона Носика
Журналист и блогер умер на 52-м году жизни
На 52-м году жизни умер блогер и журналист Антон Носик. Об этом сообщил Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости»
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Информацию подтвердили блогер Илья Варламов, супруга Носика. На фото Антон Носик и политик Алексей Навальный, 2016 г.
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Антон Носик родился в 1966 г., в 1989 г. окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. С 1990 по 1997 г. жил в Израиле, начал заниматься журналистикой. На фото разведчица Анна Чапман и Антон Носик, 2011 г.
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Носик — один из пионеров рунета, он запускал медиапроекты «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру». На фото с основателем и гендиректором «Яндекса» Аркадием Воложем, 2012 г.
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С 2006 по 2008 г. работал евангелистом компании SUP, которая сначала купила лицензию на обслуживание русскоязычного сегмента, а затем выкупила полностью владельца сервиса LiveJournal («Живой журнал»). На фото Антон Носик во время акции в поддержку инвалидов, 2009 г.
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В ЖЖ Антон Носик был известен под ником dolboeb. На фото с журналистом Евгенией Альбац, 2016 г.
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Художник Андрей Бильжо и Антон Носик, 2004 г.
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Поэт Андрей Орлов (Орлуша) и блогер Антон Носик, 2016 г.
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