Спутник Минобороны России выведен на целевую орбиту

Космический аппарат, запущенный сегодня с космодрома Байконур в интересах Минобороны России, выведен на целевую орбиту. Ему присвоен порядковый номер «Космос-2520».

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» со спутником на борту стартовала в 01.07 мск. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

«В расчетное время космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком “Бриз-М” и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Германа Титова», — говорится в сообщении Минобороны.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально, отметили в ведомстве.