В Минобороны сообщили о запуске спутника военного назначения

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником военного назначения на борту стартовала с космодрома Байконур, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны России. «С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», - рассказали в военном ведомстве.

Общее руководство пуском ракеты осуществлял командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска космического аппарата.