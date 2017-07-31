Запуск первого ангольского спутника c «Байконура» отложили в третий раз

Запуск первого ангольского спутника Angosat с космодрома «Байконур» в очередной раз перенесен. Теперь запуск запланирован на конец осени, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

«Запуск ангольского спутника связи Angosat при помощи ракеты-носителя "Зенит" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" перенесен с конца октября на ноябрь», - сказал он.

По его словам, причина переноса сроков запуска - неготовность космического аппарата.

Ранее запустить данный спутник было решено летом 2017 г., затем сроки были перенесены на сентябрь, а позднее - на конец октября.

Между тем в августе и сентябре с «Байконура» на орбиту планируется вывести два иностранных и один отечественный спутники связи. «Запуск спутника связи "Благовест" запланирован на 17 августа, затем 9 и 28 сентября стартуют ракеты-носители "Протон-М" соответственно с испанским спутником связи Amazonas-5 и китайским спутником связи Asiasat-9», - пояснил источник.

Angosat-1 - это геостационарный спутник связи, который строит ракетно-космическая корпорация «Энергия». Он будет эксплуатироваться компанией Angosat. Это первый спутник связи Анголы.