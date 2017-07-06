SpaceX запустила Falcon 9 со спутником компании Intelsat

Ракета-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником консорциума Intelsat стартовала в 19:38 по времени Восточного побережья США (02:38 по Москве) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция запуска доступна на сайте.

«Команда SpaceX снова проверила все системы сегодня вечером. Мы сделали все возможное, чтобы все прошло хорошо», - написал руководитель компании Илон Маск в своем твиттере.

Спутник Intelsat 35e, разработанный корпорацией Boeing, позволит предоставлять телекоммуникационные услуги странам Северной и Южной Америки, Европы и Африки. Срок работы аппарата превышает 15 лет.

23 июня Falcon 9 стартовала с первым болгарским спутником связи BulgariaSat-1. А уже 25 июня SpaceX вывела на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. В обоих случаях SpaceX смогла осуществить управляемый спуск первой ступени ракеты для последующего использования. На этот раз возвращение ступени не планировалось.