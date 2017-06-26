SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT 25 июня в 23:25 по московскому времени. Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Первая ступень ракеты через 9 минут после старта приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане. Вторая - вышла на промежуточную орбиту.

Минимальная стоимость запуска Falcon 9 с полезной нагрузкой составляет $62 млн, сообщала компания весной. Запуск с использованием возвращенной первой ступени будет стоить на 30% дешевле, или около $40 млн, заявлял глава SpaceX Илон Маск.

Комментируя новый запуск в своем микроблоге в твиттере, Макс отметил, что новые решетчатые рули носителя, отлитые из цельных кусков титана, работают даже лучше, чем ожидалось. «Это делает возможным неопределенное количество полетов без дополнительного сервиса», - написал он. До сих пор подготовка возвращенной ракеты-носителя к новому старту занимала четыре месяца. В перспективе SpaceX планировала сократить этот срок до нескольких дней.