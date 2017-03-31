Компания Space X вернула на землю носитель ракеты после повторного запуска

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 повторно приземлилась на плавучую платформу космического центра Кеннеди во Флориде, следует из сообщения основателя и руководителя Space X Илона Маска в Twitter. «Конечно, я все еще люблю тебя, первый в мире повторный запуск ракеты орбитального класса», - написал он. Следующую цель компании Маск определил как повторный запуск в течение 24 часов после преземления.

Ранее 31 марта Space X запустил Falcon 9 со спутником SES-10 на борту, принадлежащим люксембургскому оператору SES. До этого первая ступень использовалась при доставке груза на МКС.