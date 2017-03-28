Наукоемкие технологии

SpaceX Илона Маска в четверг попытается сотворить историю

Компания готовит первый повторный запуск ракеты-носителя
На этот раз Falcon 9 с опробованными ранее в полете девятью жидкостными двигателями должна вывести на околоземную орбиту европейский коммерческий спутник
На этот раз Falcon 9 с опробованными ранее в полете девятью жидкостными двигателями должна вывести на околоземную орбиту европейский коммерческий спутник
Joe Skipper / Reuters

Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX, пытающаяся развивать технологии многоразовых космических аппаратов, планирует на этой неделе впервые запустить крупную ракету при помощи использовавшегося ранее носителя. Это может значительно сократить стоимость запусков, однако эффект вряд ли проявится ранее чем через несколько лет, предупреждают эксперты.

На четверг в космическом центре Кеннеди во Флориде намечен запуск с уже использовавшейся ранее для доставки груза на МКС первой ступенью ракеты-носителя Falcon 9.

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