SpaceX Илона Маска в четверг попытается сотворить историю

На этот раз Falcon 9 с опробованными ранее в полете девятью жидкостными двигателями должна вывести на околоземную орбиту европейский коммерческий спутник

Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX, пытающаяся развивать технологии многоразовых космических аппаратов, планирует на этой неделе впервые запустить крупную ракету при помощи использовавшегося ранее носителя. Это может значительно сократить стоимость запусков, однако эффект вряд ли проявится ранее чем через несколько лет, предупреждают эксперты.

На четверг в космическом центре Кеннеди во Флориде намечен запуск с уже использовавшейся ранее для доставки груза на МКС первой ступенью ракеты-носителя Falcon 9.