С Байконура после годового перерыва запущен «Протон-М»

С Байконура в 6.45 мск 8 июня запущена ракета-носитель «Протон-М» с с американским спутником связи Echostar-21. Как напоминает «Интерфакс», запуск ракеты этого типа состоялся после годового перерыва. «Выведение космического аппарата на опорную орбиту и отделение связки разгонного блока с космическим аппаратом от третьей ступени ракеты "Протон" ожидается через 9 минут 41 секунду», - сказали ТАСС в «Роскосмосе».

Echostar 21 в связке с разгонным блоком «Бриз-М» должен был быть выведен третьей ступенью ракеты на опорную орбиту в 6.55 мск. На геопереходную орбиту высотой с параметрами 36 000 км на 2300 км выведение будет осуществлено за счет пяти включений двигательной установки разгонного блока. Общая длительность выведения на целевую орбиту составит 9 часов 13 минут, до отделения космического аппарата от «Бриза-М». После этого спутник будет передан на управление заказчику - американскому оператору спутниковой связи EchoStar Corporation.

9 июня 2016 г. «Протон-М» вывел на орбиту спутник Intelsat-31. Запланированный после этого на декабрь запуск Echostar 21 многократно переносился, в том числе из-за выявления дефекта в двигателях второй и третьей ступеней «Протона». В марте 2017 г. «Роскосмос» сообщил, что в 71 двигателе РД-0210/0211 и РД-0213/0214 было обнаружено использование неподходящего припоя. Гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов тогода говорил, что все дефектные двигатели будут пересобраны на Воронежском механическом заводе.