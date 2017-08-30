Минобороны намерено получить первые Су-57 в 2019 году

Минобороны России готовит контракт на закупку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в 2018 г. с поставкой машин в 2019 г., сообщил замминистра обороны Юрий Борисов.

«Огромный интерес посетителей форума ("Армия-2017") вызвала российская современная авиатехника, в том числе самолеты Су-34, Су-35, а также новейший истребитель пятого поколения, который уже получил собственное название Су-57. Сегодня мы прорабатываем подписание контракта на поставку установочной партии этих истребителей в 2018 г. с поставкой машин в 2019 г.», - сказал Борисов журналистам на итоговой пресс-конференции в подмосковной Кубинке.

Срок поставок Су-57 в войска неоднократно «сдвигался вправо»: изначально речь шла о 2016 г. В середине июля президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь заявил о начале передачи военным установочной партии из 12 истребителей в 2019 г. Недавно в программу летных испытаний включился десятый летный прототип.

11 августа главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев впервые официально обнародовал название российского истребителя пятого поколения, созданного по программе ПАК-ФА: он получит индекс Су-57. Ранее этот авиационный комплекс, проходящий испытания, был известен под предсерийным индексом Т-50.