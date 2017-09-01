Путин предложил реформировать патентную систему

Российский президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ярославской области заявил о том, что в России необходимо провести реформу патентной системы.

«У нас сроки патентной защиты и выдачи соответствующих документов ниже, чем во всех развитых экономиках, они меньше, чем в США, Европе и Китае. Но коллега говорил о других инструментах — предпатентовании и еще какие-то инструменты защиты и быстрого реагирования. Вот над этим нужно подумать. Нужно просто совершенствовать всю систему этого патентного дела», — передает его слова «РИА Новости».

По словам Путина, услугами Роспатента пользуются 29 стран мира, а услугами соответствующих американских структур — 19 государств. «Это говорит о привлекательности и качестве, поэтому эта сфера точно совершенно требует дополнительного внимания», — добавил он.

Комментируя сроки выдачи патентов, Путин напомнил, что в среднем в России срок составляет 10 месяцев, если все правильно оформить. Путин также считает, что необходимо подумать о расширении льгот для студентов, которые хотят запатентовать свои разработки.