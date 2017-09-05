РБК узнал об эксперименте по оснащению свердловских школьников планшетами от «Ростеха»

Пилотный проект по оснащению школ Свердловской области двухэкранными планшетами российской разработки принадлежит Национальному центру электронного образования (НЦЭО), подконтрольному «Ростеху». Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора НЦЭО Константина Козлова.

1 сентября проект стартовал в четырех муниципалитетах области, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. По словам Козлова, он рассчитан на более чем 10 000 учеников, или 350 классов, и свыше 700 учителей. Ученикам предполагается раздать 8000 планшетов, которые потенциально могут заменить учебники и тетради.

Устройство выполнено в виде книги, поясняет разработчик. Один экран планшета – на электронных чернилах, он не вредит зрению учеников. Другой – цветной, на нем можно просматривать презентации и воспроизводить медиафайлы. Писать можно на обоих сенсорных экранах. Устройство работает на операционной системе Android, размер каждого экрана – 10 дюймов, вес – 1,5 кг, но его со временем обещают уменьшить.

Сборка первых планшетов осуществлялась на китайском заводе Foxconn, там же, где iPhone и iPad. Серийный же выпуск будет производиться на мощностях «Ростеха». Нынешняя стоимость устройства превышает 30 000 руб., в перспективе ее планируется снизить до 20 000 руб.

Пилотная программа обойдется «Ростеху» в 450 млн руб. собственных средств, из которых 300 млн госкорпорация уже потратила. Итоги эксперимента будут подведены в июне 2018 г.