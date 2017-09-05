Разработчик Angry Birds объявил об IPO

Разработчик популярной игры Angry Birds финская Rovio Entertainment сегодня сообщила, что запланировала первичное публичное размещение акций. IPO предусматривает размещение акций держателем крупнейшей доли в компании - Trema International Holdings (69%), а также рядом других акционеров. Компания не приводит свою оценку для IPO.

Помимо этого Rovio разместит на бирже Nasdaq Helsinki акции на сумму 30 млн евро.

Целью проведения IPO является привлечение средств для реализации стратегии роста Rovio и улучшения стратегической гибкости компании, отмечается в пресс-релизе. В прошлом месяце СМИ сообщали о готовящемся IPO Rovio, в рамках которого компания может быть оценена в $2 млрд.

Выручка Rovio во II квартале 2017 г. подскочила на 94% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 86,2 млн евро. Выручка игрового бизнеса компании в минувшем квартале составила 61 млн евро. Число ежемесячных платных подписчиков игрового подразделения увеличилось на 30%, выручка в расчете на платного подписчика подскочила на 51%. Однако эксперты указывают на чрезмерную зависимость компании от единственного продукта - игры Angry Birds.