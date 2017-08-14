Bloomberg: создателя игры Angry Birds могут оценить в $2 млрд в рамках IPO

Финская анимационная студия Rovio Entertainment Oy, создатель игры Angry Birds, планирует провести IPO уже в следующем месяце, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В рамках размещения компания может быть оценена в $2 млрд. По словам источников, при проведении IPO на местной бирже Rovio может привлечь около $400 млн. Они добавили, что никаких окончательных решений еще не принято и компания может принять решение не выходить на биржу.

Источники Bloomberg уточнили, что среди консультантов Rovio по вопросу IPO – Carnegie Bank, Danske Bank и Deutsche Bank. Представители Rovio, Carnegie, Danske и Deutsche Bank отказались от комментриев.

Rovio в 2016 г. вернулась к прибыли после того, как после нескольких лет снижения выручки и сокращений персонала компания выпустила фильм Angry Birds, который подстегнул продажи одноименной игры.