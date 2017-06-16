Разработчик Angry Birds не исключает выхода на биржу в неопределенном будущем

Финская анимационная студия Rovio, создатель популярной игры Angry Birds, не исключает выхода на биржу в будущем, передает Reuters. Так компания прокомментировала сообщение специализированного сайта The Information о том, что финскую Rovio может купить за $3 млрд китайская Tencent Holdings и что Rovio может изучать возможность проведения IPO. В комментарии Rovio про Tencent предпочла не упоминать.

Менеджмент компании и ее акционеры регулярно изучают различные альтернативы дальнейшего развития бизнеса, цитирует Reuters официальный ответ Rovio. Там считают возможным размещение на бирже в какой-то момент ради поддержки продолжающегося роста компании. Пока никаких решений об IPO не принято.

Получить комментарий у Tencent Reuters не удалось. В прошлом году эта компания купила мажоритарный пакет в еще одном финском производителе компьютерных игр, компании Supercell, тогда сделку оценивали в $8,6 млрд.

Rovio в 2016 г. вернулась к прибыли после того, как после нескольких лет снижения выручки и сокращений персонала компания выпустила фильм Angry Birds, который подстегнул продажи одноименной игры.

70% Rovio принадлежит Каю Хеду, дяде сооснователя студии Никласа Хеда.