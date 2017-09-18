Основатель Rolling Stone планирует продать журнал

Основатель американского журнала о музыке Rolling Stone Янн Веннер готов продать его контрольный пакет акций, сообщила The New York Times.

План по продаже разработал 27-летний сын Янна – Гус Веннер. Медиахолдинг Wenner Media, в который входит Rolling Stone, ранее уже продал два журнала – US Weekly и Men's Journal. В прошлом году компания продала 49% акций самого Rolling Stone сингапурской BandLab Technologies.

И Янн, и Гус Веннер, президент и главный операционный директор Wenner Media, заявили, что намерены остаться в Rolling Stone. Однако они признали, что окончательное решение примет новый владелец. Янн Веннер отметил, что надеется найти покупателя, который понимает миссию Rolling Stone и у которого «много денег».