Google предложила Еврокомиссии отображать в поисковике сайты конкурентов на основе аукциона

Google предложила Еврокомиссии (ЕК), которая оштрафовала компанию на 2,4 млрд евро за нарушение антимонопольных правил Евросоюза, отображать на основах аукциона ссылки на конкурирующие сайты для сравнения товаров. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным «Рейтер», соответствующее предложение было представлено Еврокомиссии еще 29 августа. Согласно ему, конкуренты смогут предлагать цену за любое место в разделе «Товарных объявлений» (Product Listing Ads), а Google при этом будет устанавливать минимальную стартовую цену. Ранее Google не соглашалась уступать конкурентам верхние две строчки в соответствующих поисковых выдачах.

В конце июня Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. Тогда ЕК заявила о том, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping, и дала Alphabet Inc., холдинговой компании Google, 90 дней на то, чтобы положить конец «незаконным действиям». Этот срок истекает 28 сентября. Американская корпорация уже подала апелляцию на решение ЕК.