Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе в 2,4 млрд евро

Американская компания Google подала апелляцию на решение Европейской комиссии о штрафе на рекордные 2,4 млрд евро, которое было принято в июне.

Тогда ЕК заявила о том, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping, и дала Alphabet Inc., холдинговой компании Google, 90 дней на то, чтобы положить конец «незаконным действиям». Этот срок истекает 28 сентября.

Google ранее заявляла о разочарованности решением Еврокомиссии и намерении подать апелляцию.

Цена акций Alphabet в ходе торгов в понедельник на бирже Nasdaq повышается на 1,1%.