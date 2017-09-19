ФАС проверяет Google и «Яндекс» на предмет преимущественной выдачи своих ресурсов в поиске

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет Google и «Яндекс» на предмет преимущественной выдачи своих ресурсов в поиске, сообщила начальник управления контроля связи и IT Елена Заева.

Она уточнила, что компании предоставили информацию по этому вопросу. «Обратите внимание, сколько лет уже Еврокомиссия это дело смотрит», – отметила она.

По ее словам, речь идет об информации "по вопросу ранжирования ответов в поиске".

В Google отказались от комментариев. В "Яндексе" не ответили на запрос.