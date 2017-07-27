Новый слоган «Яндекса» не понравился ФАС

Слоган «Поиск № 1» на сайте «Яндекса» может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, считает ФАС Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила российскую интернет-компанию «Яндекс» в нарушении законодательства. Вопросы у службы появились к новому рекламному слогану компании, рассказал «Ведомостям» представитель ФАС. Традиционным главным слоганом компании на протяжении долгих лет было «Найдется все», но в начале недели компания объявила о смене слогана на новый: «Поиск № 1 в России». Компания выложила в сеть рекламные ролики с этим слоганом, а также сменила слоган на главной странице своего поисковика.

Закон о защите конкуренции запрещает недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения продуктов с другими, в том числе использование слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных, создающих впечатление о превосходстве товара без указания конкретных характеристик, имеющих объективное подтверждение, либо в случае если это обман, сказал «Ведомостям» представитель антимонопольной службы. «Слоган № 1» на сайте «Яндекса» может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства. По данному факту ФАС России рассматривает возможность применения мер антимонопольного воздействия», — сказал «Ведомостям» представитель службы.

«Яндекс» не считает, что нарушил антимонопольные нормы. Слоган компании изменен исключительно на время, сказала «Ведомостям» руководитель пресс-службы компании Ася Мелкумова. Она указала, что слоган компания использует на основании независимых метрик. «По данным всех метрик — Liveinternet, Comscore и других, "Яндекс" — поиск № 1 в России. В июне этого года поисковая доля "Яндекса" составила 51,3% (данные Liveinternet.ru)», — сказала она.

За последние несколько лет доля поиска для российской интернет-компании очень важный вопрос. На протяжении долгих лет этот показатель у «Яндекса» среди других поисковиков в рунете падает. Основную часть доходов компания получает от продажи рекламы в поиске. В 2015 г. российская интернет-компания пожаловалась в ту же антимонопольную службу на своего конкурента, компанию Google. Та представляла неравные условия для приложений и других поисковиков в своей операционной системе Android. Google прописывала в договорах с рядом вендеров условия, которые запрещали производителям смартфонов предустанавливать по умолчанию приложения и поиск других поисковых систем, кроме Google. ФАС признала Google нарушителем антимонопольного закона и предписала устранить нарушения. Интернет-компания оспорила это решение в суде, процесс завершился только весной 2017 г. мировым соглашением: американская интернет-компания выплатила штраф, а также добавила окно выбора при установке приложения браузера Google Chrome на устройства. Теперь пользователи самостоятельно могут выбрать поисковую систему, которой они хотят воспользоваться, среди «Яндекс», Google и Mail.ru.