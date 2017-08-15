ФАС: Google строго выполняет мировое соглашение

Google строго выполняет условия мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по делу об Android, сообщил сегодня замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. «Нет никаких жалоб и сложностей. Компания подтверждает исполнение ранее вынесенного решения ФАС, а также строго выполняет то мировое соглашение, которое было подписано с компанией в рамках судебного разбирательства», – сказал он.

Российский поисковик «Яндекс» в 2015 г. пожаловался на Google в ФАС. Три производителя смартфонов (Fly, Explay и Prestigio) на базе ОС Google Android отказались предустанавливать приложение «Яндекса», сославшись на условия договоров с американской компанией. ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции. ФАС обязала Google убрать пункт о запрете предустановки конкурирующих приложений из договоров и уведомить пользователей о возможности сменить систему поиска самостоятельно, а также потребовала отвязать магазин Google Play от других сервисов. Google заплатил 438 млн руб. штрафа и еще 1 млн – за неисполнение предписаний ФАС.

В апреле 2017 г. суд утвердил мировое соглашение между ФАС и Google. Корпорация отказывалась от эксклюзивности своих приложений на Android, обязалась разработать окно, в котором пользователи смогут выбрать поисковую систему, которая будет использоваться по умолчанию, и уплатить штраф.