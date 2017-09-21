Google выкупит подразделение HTC за $1,1 млрд

Google договорился о покупке у тайваньской HTC подразделения, которое разрабатывает для американской компании смартфоны Pixel, сообщает Reuters. Материнская компания Google - Alphabet - согласилась заплатить за него $1,1 млрд. На Pixel приходится до 20% от общего количества смартфонов, которые отгружает HTC, приводит агентство подсчеты неназванных аналитиков. Уточняется, что в рамках сделки в Google перейдут работать сотрудники HTC, которые работали с Pixel.

Сделка подтверждает приверженность Google цели по производству смартфонов и по вложениям в развитие производства собственного оборудования, говорится в заявлении компании. Ранее для этих целей Google пригласила бывшего руководителя Motorola Рика Остерло на должность руководителя подразделения по производству оборудования.

По условиям сделки Google также получит неэксклюзивные лицензии на интеллектуальную собственность HTC. При этом тайваньская компания продолжит производство собственных смартфонов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2018 г., если получит одобрение регуляторов.