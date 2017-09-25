Хакеры получили доступ к электронной почте Deloitte

Deloitte подверглась хакерской атаке, которая могла привести к утечке личных данных ее пользователей, сообщает The Guardian.

По ее сведениям, хакеры могли получить доступ к информационным системам компании еще в октябре-ноябре 2016 г., но о произошедшем стало известно только в марте 2017 г.

Хакеры, в частности, получили доступ к электронной почте Deloitte — почта 244 000 ее сотрудников хранится на облачном сервисе Azure от Microsoft. Учетная запись этой почты требовала ввода только одного пароля и не поддерживала двухэтапной проверки, утверждает The Guardian.

Правда, масштабных последствий у атаки не было — предупреждение о том, что их данные затронуты взломом, получили только шесть клиентов Deloitte.

Deloitte проводит внутреннее расследование взлома.