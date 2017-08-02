Искусственный интеллект заменяет банкиров

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Искусственный интеллект помогает клиентам JPMorgan: он изучает их предпочтения и подбирает им инструменты для инвестиций Kathy Willens / AP

Раньше запрос клиента выполнялся вручную, а теперь машина с искусственным интеллектом сделает это более эффективно», – отмечает Дэвид Феллах, занимающийся квантовыми исследованиями в JPMorgan. С I квартала JPMorgan тестирует на европейском рынке акций алгоритмическую программу LOXM, в конце года она заработает в США и Азии, рассказал FT начальник отдела электронной торговли акциями JPMorgan Даниэль Симент. По словам Симента, в Европе LOXM показала результаты «гораздо лучше», чем бенчмарк. У конкурентов JPMorgan такой технологии нет и на ее разработку уйдет 1,5–2 года и миллионы долларов, полагает банк.