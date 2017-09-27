Производитель пылесосов Dyson подтвердил разработку электромобиля

Британский производитель пылесосов и воздухоочистителей Dyson планирует в 2020 г. выпустить на рынок собственный электромобиль, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times. Затем эту информацию подтвердил основатель компании Джеймс Дайсон. В проект компания планирует вложить 2 млрд фунтов, что соответствует 80% ее годового дохода, отмечает Bloomberg. 1 млрд из этой суммы Dyson потратит на создание аккумуляторов с твердым электролитом, которые разряжаются медленнее, чем традиционные литий-ионные батареи, а заряжаются быстрее и считаются более энергоемкими. Аналогичные батареи планирует применять в своих электромобилях Toyota и, по неподтвержденной информации, Tesla, тем не менее, Dyson делает на них ставку в конкурентной борьбе.

Последние два года над электромобилем Dyson работают 400 разработчиков, среди которых бывшие сотрудники BMW, Aston Martin и Tesla.

В 2015 г. Dyson купила за $90 млн американский стартап Sakti3, который занимался разработкой батарей с твердым электролитом и утверждал, что сделал производство менее затратным, чем выпуск литий-ионных аккумуляторов. Dyson недавно вышла из лицензионных соглашений по некоторым патентам Sakti3, но по-прежнему продолжает работу над новой технологией. В письме сотрудникам компании Дайсон заявил, что верит в электромобили как в способ борьбы с загрязнением атмосферы.

В марте компания заявила, что планирует открыть новый центр разработок и исследований на базе заброшенного аэродрома британских ВВС. Именно там будут вестись основные работы по проекту электромобиля, подтвердила компания 26 сентября.

Дайсон понимает, что в производстве электромобилей сейчас жесткая конкуренция, но считает, что в скором времени этот бизнес Dyson будет развиваться быстрее остальных направлений деятельности компании.