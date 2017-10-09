«Дождь»: федеральные телеканалы за выходные ни разу не упомянули акции протеста

Федеральные телеканалы за прошедшие выходные ни разу не упомянули об акциях протеста, проходивших в Санкт-Петербурге и Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Из радиостанций об акциях рассказывали на «Эхо Москвы», несколько сообщений было в эфире «Коммерсантъ FM» и Business FM, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на данные «Медиалогии».

Первый канал, Россия 1, Россия 24, НТВ и ТВ Центр 7 и 8 октября не сообщали о митингах. Из радиостанций активней всего протесты освещало «Эхо Москвы», в эфире этой радиостанции 110 раз упоминались акции протестов, Business FM - восемь упоминаний, на «Коммерсантъ-FM» — три.

Из изученных «Дождем» федеральных газет об акции писали «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК. «Российская газета» в вышедшем в понедельник номере об акциях не сообщила. В номере «Ведомостей» от 9 октября вышла заметка «Петербург обогнал Москву» и авторская колонка «Тонус протеста». В газете РБК митингам был посвящен первый разворот.

В номере «Коммерсанта» вышел материал под заголовком «Скорое дело. Оппозицию связывают со смертью пациентки из-за опоздания врачей». В статье упоминаются протесты, однако в статье речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту смерти женщины из-за перекрытых улиц.