Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Петербург обогнал Москву
Число участников акций Алексея Навального упало вместе с числом задержанных на них
Требование допустить оппозиционера к выборам ушло на второй план, считают эксперты
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Осенью акция Алексея Навального привлекла меньше участников, чем весной и летом
Евгений Разумный / Ведомости
В России в субботу прошли несанкционированные акции, основным требованием которых стал допуск оппозиционера Алексея Навального к выборам президента. Сам Навальный находится под административным арестом и участия в акциях не принимал. По данным полиции, акция на Тверской улице собрала 700 человек. Руководитель московского штаба Навального Николай Ляскин затруднился назвать численность, но сказал, что народа было достаточно.
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