Политика
Платный
Елена Мухаметшина
Демократия
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Петербург обогнал Москву

Число участников акций Алексея Навального упало вместе с числом задержанных на них

Требование допустить оппозиционера к выборам ушло на второй план, считают эксперты

В России в субботу прошли несанкционированные акции, основным требованием которых стал допуск оппозиционера Алексея Навального к выборам президента. Сам Навальный находится под административным арестом и участия в акциях не принимал. По данным полиции, акция на Тверской улице собрала 700 человек. Руководитель московского штаба Навального Николай Ляскин затруднился назвать численность, но сказал, что народа было достаточно.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике