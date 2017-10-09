Число участников акций Алексея Навального упало вместе с числом задержанных на них

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Осенью акция Алексея Навального привлекла меньше участников, чем весной и летом Евгений Разумный / Ведомости

В России в субботу прошли несанкционированные акции, основным требованием которых стал допуск оппозиционера Алексея Навального к выборам президента. Сам Навальный находится под административным арестом и участия в акциях не принимал. По данным полиции, акция на Тверской улице собрала 700 человек. Руководитель московского штаба Навального Николай Ляскин затруднился назвать численность, но сказал, что народа было достаточно.