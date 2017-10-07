Как задерживали сторонников Навального в Петербурге
Акция в поддержку политика не была согласована с городской администрацией
В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа начали задержания сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые устроили в субботу акцию в его поддержку
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Политик сам, до того как был арестован, тоже собирался приехать в Петербург 7 октября
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Днем в субботу аналогичная акция прошла в Москве на Пушкинской площади и у здания Госдумы
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Задержания в Петербурге
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Задержания в Петербурге
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Задержания в Петербурге
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Задержания в Петербурге
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Накануне акции петербургская администрация объявила о благоустройстве сквера на Марсовом поле в рамках месячника по благоустройству и огородила его территорию
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Акция не была согласована с городской администрацией, Марсово поле до недавнего времени имело статус гайд-парка
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