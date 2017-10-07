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Как задерживали сторонников Навального в Петербурге

Акция в поддержку политика не была согласована с городской администрацией
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