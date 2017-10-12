Пресс-секретарь Роскомнадзора не признает вину по делу о мошенничестве

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не признает вину в мошенничестве, сообщил его адвокат Игорь Пегов.

Адвокат отказался комментировать фабулу дела из-за подписки о неразглашении материалов следствия, уточнив, что, исходя из материалов дела, обвинение надумано и притянуто. «Там нет ничего криминального. Никакой связи с нашим подзащитным тоже нет», - отметил он, добавив, что они не смогли понять суть подозрений, изложенных в протоколе следствия.

Чертановский суд Москвы отправил Ампелонского под домашний арест до 7 ноября. Суд также санкционировал домашний арест начальника правового управления ведомства Бориса Едидина. Оба сотрудника Роскомнадзора обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Защита Ампелонского подала апелляционную жалобу на решение Чертановского суда.