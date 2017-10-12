Пресс-секретарь Роскомнадзора Ампелонский отправлен под домашний арест

Источник «Ведомостей», близкий к следствию, подтвердил, что Следственный комитет действительно возбудил и расследует уголовное дело в отношении чиновников Роскомнадзора А. Гордеев / Ведомости

Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского под домашний арест, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Чертановский районный суд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения для трех человек, чьи фамилия и инициалы совпадают с данными чиновников Роскомнадзора Бориса Едидина, Александра Весельчакова и Вадима Ампелонского, следует из картотеки уголовных дел Мосгорсуда.

Источник «Ведомостей», близкий к следствию, подтвердил, что Следственный комитет действительно возбудил и расследует уголовное дело в отношении чиновников Роскомнадзора. Этому источнику известно, что речь идет о трех подозреваемых по одному делу.

Вадим Ампелонский – пресс-секретарь Роскомнадзора. Борис Едидин числится на сайте Роскомнадзора как начальник правового управления ведомства. Александр Весельчаков на ресурсе об интернет-отрасли Runet-id назван руководителем аппарата Роскомнадзора, а прежде он регулярно сопровождал Жарова на публичных мероприятиях и представлялся «Ведомостям» руководителем аппарата службы.

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