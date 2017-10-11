В Роскомнадзоре прошли обыски

В одной из структур Роскомнадзора прошли обыски. Об этом сообщил источник ТАСС, не уточняя дату следственных действий. Однако, по его словам, обыски связаны с уголовным делом в отношении трех чиновников Роскомнадзора, которое было возбуждено неделю назад.

В деле фигурирует пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Минсвязи заявило, что не располагает информацией об этом деле о мошенничестве.

Чертановский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте Ампелонского, сообщила пресс-служба суда. «В суд 5 октября поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ампелонского и Едидина, а также об избрании домашнего ареста в отношении Весельчакова. В удовлетворении ходатайств об аресте судом отказано, ходатайство о домашнем аресте Весельчакова удовлетворено», - заявила пресс-служба.

Борис Едидин занимает должность начальника правового управления Роскомнадзора, Александр Весельчаков - руководителя аппарата. Фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суть обвинений пока не раскрывается, но оно может быть связано с ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).