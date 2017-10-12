Песков назвал «абсурдом» обвинения в адрес «Лаборатории Касперского»

В Кремле назвали абсурдными обвинения в адрес «Лаборатории Касперского».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома сообщила, что российское правительство использовало антивирусное ПО «Лаборатории Касперского» «для тайного сканирования компьютеров по всему миру». По их словам, целью сканирования был поиск документов американского правительства и сверхсекретной информации. Для превращения программ в инструмент шпионажа их модифицировали. В результате программы способны превратиться в инструмент шпионажа и помимо вирусов искать в компьютере документы по таким терминам, как «сверхсекретно», или по кодам секретных документов.

«Это абсурдная информация. Государство не имеет, не имело никакого отношения к подобной деятельности. Все подобные обвинения беспочвенны и бездоказательны», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.