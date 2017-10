WSJ: Россия модифицировала «антивирусы Касперского» ради шпионажа

Российское правительство использовало антивирусное ПО «Лаборатории Касперского» «для тайного сканирования компьютеров по всему миру», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома. По их словам, целью сканирования был поиск документов американского правительства и сверхсекретной информации. Для превращения программ в инструмент шпионажа их модифицировали. В результате программы способны превратиться в инструмент шпионажа и помимо вирусов искать в компьютере документы по таким терминам, как «сверхсекретно», или по кодам секретных документов.

Накануне The New York Times и The Washington Post сообщили, что израильские правительственные хакеры обнаружили в компьютерах «Лаборатории Касперского» средства для взлома, которые до того могли быть только у Агентства национальной безопасности США (АНБ, NSA). Израиль предупредил об этом АНБ. Агентство провело расследование и подтвердило, что эти средства взлома есть в распоряжении у российского правительства, говорят информированные источники газет.

Публикации о роли программ Касперского начались с истории о том, как в 2015 г. сотрудник Агентства национальной безопасности, которого WSJ называла контрактником, а The Washington Post - штатным сотрудником, перенес на сторонний компьютер, подключенный к интернету и с установленным антивирусом Kaspersky AV, секретные материалы АНБ. По данным WSJ, The Washington Post и The New York Times, пророссийские хакеры сумели заполучить эти документы с помощью ПО Касперского.

Информированный о деталях этого ЧП бывший американский чиновник заверил WSJ, что компания Касперского не могла не знать о модификации ее программ (пересказ по Arstechnica). Вся собранная про «Лабораторию Касперского» информация заставила многих американских чиновников поверить, что компания была «осведомленным партнером» тех, кто пытался с помощью ее ПО собирать данные с чужих компьютеров, пишет газета.

«Лаборатория Касперского» уже напомнила, что является частной компанией, не имеет никаких ненадлежащих контактов с любыми правительствами, включая российское, и считает, что случайно оказалась в чужой геополитической борьбе. О взломе со стороны Израиля лаборатории ничего не известно. На прошлой неделе создатель компании Евгений Касперский писал в блоге, что его антивирусное ПО способно обнаружить вредоносные программы любого происхождения, в том числе и хакерские инструменты АНБ. «Вопреки некоторым публикациям, в которых распространяется неверная информация, продукты компании не содержат каких-либо незаявленных возможностей, например бэкдоров, - цитирует заявление компании "Интерфакс". - Это было бы незаконно и противоречило бы нашим принципам».