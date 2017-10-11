Washington Post узнала о роли Израиля в запрете антивирусов Касперского в США

Министерство национальной безопасности США запретило американским чиновникам использовать антивирусы Касперского по подсказке израильских спецслужб. Как пишет the Washington Post, хакеры, работающие на правительство Израиля, якобы обнаружили в компьютерах «Лаборатории Касперского» средства для взлома, которые до того могли быть только у Агентства национальной безопасности США (АНБ, NSA). Израиль предупредил об этом АНБ. Агентство провело расследование и подтвердило, что эти средства взлома есть в распоряжении у российского правительства, говорят информированные источники газеты.

Первой об участии израильских спецслужб в расследовании сообщила the New York Times. В АНБ от комментария отказались. «Лаборатория Касперского» напомнила, что является частной компанией, не имеет никаких ненадлежащих контактов с любыми правительствами, включая российское, и считает, что случайно оказалась в чужой геополитической борьбе. О взломе со стороны Израиля лаборатории ничего не известно. На прошлой неделе создатель компании Евгений Касперский писал в блоге, что его антивирусное ПО способно обнаружить вредоносные программы любого происхождения, в том числе и хакерские инструменты АНБ.

«Вопреки некоторым публикациям, в которых распространяется неверная информация, продукты компании не содержат каких-либо незаявленных возможностей, например бэкдоров, - цитирует заявление компании "Интерфакс". - Это было бы незаконно и противоречило бы нашим принципам. «Лаборатория Касперского» не имеет отношения к ситуации, описанной в статье The New York Times и иных СМИ, и не обладает никакой информацией о ней».

В сентябре администрация Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Министерство национальной безопасности тогда выразило обеспокоенность, что компания может сотрудничать с российскими спецслужбами и что требования российского законодательства позволяют российским властям получать у «Касперского» информацию.

За последние два года ФБР проводило брифинги для крупных компаний в США, в том числе в банковском секторе и в энергетике, о рисках использования программ «Касперского». Сотрудник одной из компаний, побывавший на таком брифинге, объяснил газете, что не так важно, сотрудничает ли Касперский с российским правительством или нет. В ФБР считают, что за интернет-провайдерами компании следят российские спецслужбы, которые могут получить любую информацию, пересылаемую в «Лабораторию Касперского».